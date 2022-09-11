أسعار الذهب اليوم الإثنين 12-9-2022.. توقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

مع بداية التعاملات الأسبوعية استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بعد أن حقق مكاسب أسبوعية في الأسبوع الماضي، وتستعرض بوابة الفجر أسعار الذهب وتوقعات سعر الذهب خلال الفترة المقبلة.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصرحوالي1268.28 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم حوالي1113جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم إلى 954.75 جنيه مصري



سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم



وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم عند 742 جنيه



سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم





ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم 9780 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:



حقق الذهب مكاسبه الأسبوعية الأولى خلال أربعة أيام حيث تراجع الدولار أكثر يوم الجمعة من أكبر ارتفاع له منذ عقدين، مما سمح للسبائك بتعزيز مكانتها كملاذ آمن إلى حد ما.

كما أجرى العقد القياسي للعقود الآجلة للذهب في كوميكس بنيويورك، ديسمبر، تداولًا نهائيًا قدره 1727.60 دولارًا للأونصة، بعد تسوية جلسة الجمعة الرسمية مرتفعًا 8.40 دولارًا، أو 0.8٪، عند 1728.60 دولارًا. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع بنسبة 0.3٪ بعد خسارة تراكمية بلغت 5.2٪ خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

كذلك، انخفض مؤشر الدولار، الذي يضع نفسه أمام ست عملات رئيسية بقيادة اليورو، لليوم الثالث على التوالي، ووصل إلى أدنى مستوى له عند 108.35 من أعلى مستوى سجله يوم الأربعاء في 20 عامًا عند 110.79. وانخفض الدولار حتى مع دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة لرفع سعر الفائدة مرة أخرى لإبقاء التضخم منخفضًا، عندما يجتمع البنك المركزي في 21 سبتمبر.

كما تم تداول السعر الفوري للسبائك، والذي يتم متابعته عن كثب من قبل بعض المتداولين، عند 1717.62 دولار أمريكي، بزيادة 9.03 دولار أمريكي، أو 0.5٪.

كما صرح إد مويا، المحلل لدى منصة أواندا للتداول عبر الإنترنت إنه: "ارتفع الذهب حيث يبدو أن الارتفاع التاريخي للدولار قد نفد قوته". كما "يبدو أن وول ستريت تشعر بالراحة مع فكرة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسًا."

توقعات أسعار الذهب



قال ديكسيت من SKCharting، الذي يتتبع الذهب الفوري بدلًا من العقود الآجلة، إن خطر حدوث مزيد من الانخفاض إلى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع البالغ 1،675 دولارًا و50 شهرًا البالغ 1،672 دولارًا لا يزال على البطاقات.

وقال ديكسيت إن: "محاولات ارتداد الذهب من 1،688 دولارًا قد شهدت نهجًا حذرًا من المشترين حيث اختبرت الأسعار 1730 دولارًا أمريكيًا". و"يحتاج الذهب إلى الاختراق أعلى أو أدنى من نطاق 1746 دولارًا أمريكيًا إلى 1688 دولارًا أمريكيًا للأسبوع الماضي."

وأشار إلى الإصدار المقرر يوم الثلاثاء لمؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس باعتباره ذلك الذي قد يكون له دور رئيسي في حركة أسعار الذهب للأسبوع المقبل.

"على المدى القصير، يشير التحرك المستمر فوق 1712 دولارًا إلى الشراء باتجاه 1728 دولارًا أمريكيًا والمتوسط ​​المتحرك لـ 5 أيام البالغ 1.732 دولارًا أمريكيًا. ويشير الاختراق المستمر تحت 1712 دولارًا إلى أن البائعين يدفعون الذهب نحو 1705 دولارًا و1700 دولارًا أمريكيًا، وأدناه يمكن اختبار 1690 دولارًا أمريكيًا ".

"يحتاج الذهب في الواقع إلى تطهير منطقة ما بين 1750 و1760 دولارًا من أجل استعادة قمة التأرجح التي تتراوح بين 1800 و1808 دولارًا."