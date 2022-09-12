أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 12-9-2022 بعد الارتفاع الأخير

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات بالبنوك اليوم الإثنين، بعد أن ارتفع 3 قروش بختام التعاملات أمس، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر 19.35 جنيه دولار للبيع ومستويات 19.29 جنيه دولار للشراء.

وفي البنوك الخاصة مصرف أبوظبى الإسلامى، البنك التجاري الدولي، البنك العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، اتش اس بى سى HSBC، والبنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر بيع الدولار مستويات 19.37 جنيه دولار بينما سجل سعر الشراء مستويات تقترب من 19.34 جنيه للدولار.
 

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