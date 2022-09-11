وزير الاتصالات: لدينا العديد من المبادرات لدعم السياسات الصديقة للبيئة



أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة لديها العديد من المبادرات لدعم السياسات الصديقة للبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنها إحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، وتبنى آليات لإنشاء أبراج المحمول ومحطات الإنزال البحري باستخدام الطاقة المتجددة، وتحفيز وتسريع الابتكار التكنولوجي الأخضر، فضلا عن التعاون مع وزارة البيئة لتوفير الدعم التكنولوجي ضمن الاستعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27) بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وأشاد وزير الاتصالات بإطلاق إحدى شركات للمحمول في مصر اليوم أول شريحة محمول مطابقة للمواصفات البيئية Eco-sim، مصنوعة بنسبة 100% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، حيث تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

وأشار إلى أهمية هذه الخطوة حيث تتواكب مع جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة، مشددا على حرص الوزارة على تشجيع كافة المبادرات التي تطلقها الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل السياسات الصديقة للبيئة والدفع قدما نحو بناء الاقتصاد الأخضر.