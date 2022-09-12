"حصاد التوك شو".. تفاصيل جديدة عن ضبط قاتل الإعلامية شيماء جمال وموعد انتهاء أزمة نقص بنج الأسنان

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، كشف تفاصيل جديدة عن ضبط قاتل الإعلامية شيماء جمالـ و موعد انتهاء أزمة نقص بنج الأسنان، فضلا عن تأثير الحرب الروسية على مصر اقتصاديًا

ضبط قاتل الإعلامية شيماء جمال

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الحكم باعدام القاضي قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه، مشيرا إلى أنه أول حكم بالاعدام يصدر على عضو بهيئة قضائية، معلقا: "مش عايز أزيط أوي أن قاضي اتحكم عليه بالإعدام.. لازم نعدي المراحل دي".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الأصل أننا كلنا سواسية كأسنان المشط، مضيفا: "اللي غلط يتحاسب لازم نعدي فكرة صحفي ولا مهندس اقتل"، مضيفا: "لو تعرفوا الراجل ده اتجاب إزاي مش هتصدقوا.. لأن كل واحد بيكون فاكر أنه عمل الجريمة الكاملة".

وقال: "كان ممكن يفلت، بس إحنا عندنا محمد بيه في قسم الهرم عرف يجيبه، اتخيل إنه شاطر وذكي ولكن إخواتنا في المباحث والشرطة لديهم خبرة كبيرة"، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية في مصر تتمتع بسرعة كبيرة بضبط المجرمين في مثل هذه الوقائع.

رسالة عاجلة إلى القائمين على الحوار الوطني

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تم اختيار محاور الحوار الوطني والشخصيات التي ستدير الحوار، وكل لجنة سيكون لها مقرر ونائب مقرر، معلقا: "كل ده عظيم".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن مبدأ أي حوار أننا نتحاور، مضيفا: "لو بدأنا الحوار وشفنا حد يتهم حد أنه مخرب والكلام ده.. هيكون الحوار ملهوش لازمة"، مشددا على أن من يدخل الحوار الوطني لا بد أن يكون آمن، ولا نخون أحد.

وأضاف أن كل من يشارك في الحوار الوطني يجب أن يقول كل ما يريد ما دام في الإطار الوطني، متابعا: "لو من الأول مش هنسمع بعض طب عاملين الحوار ليه.. نصيحتي ليكم اسمعوا بعض".

موعد انتهاء أزمة نقص بنج الأسنان

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، حقيقة نقص في بعض الأدوية، قائلا إن هناك مصنعين يصنعون بنج الأسنان في مصر، حيث كان ينتج المصنع 40% من الاحتياجات، ونستورد 60%.

وأشار عوف، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المصنع قام بإجراء بعض التطوير، فتقرر فتح باب الاستيراد، لافتا إلى أن بنج الأسنان مكانه الطبيعي عيادة أطباء الأسنان والمستشفيات، حيث تواجد لفترة في الصيدليات، ولهذا تم وضع بعض الضوابط لعدم بيعه في الصيدليات لمنع تسربه للسوق السوداء.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، إنه بنهاية شهر سبتمبر سيكون هناك حل للأزمة، موضحا أن أي طبيب أسنان يتصل على رقم 15301 يتم توجيهه لمكان توفر البنج لشرائه، كاشفا أن أسعار البنج شهدت زيادة الفترة الماضية.

تأثير الحرب الروسية على مصر اقتصاديًا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك 200 يوم مرت على بدء الحرب الروسية الأوكرانية التي اعتقد المحللون في بادئ الأمر، أنها قد تكون عملية عسكرية خاطفة لكنها استمرت لستة أشهر.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة "ON"، أن التوقعات تشير وتؤكد أن الحرب الروسية مستمرة وربما تكون في صورة حرب استنزاف وربما قد تمتد لعام آخر.

وتابعت: “النتيجة على مرور 200 يوم أنه لا يوجد طرف منتصر على الأرض، ومع وجود الآلاف من القتلى من الجانبين من المدنيين والعسكريين، ضرب العالم أزمة عالمية اقتصادية كبرى، هناك دول تعثرت كما في آسيا، بينما تطل أزمة طاقة على أوروبا، ويعيش العالم تحت وطأة موجة تضخم عاتية”.