بثينة توكل تدشن حملة لمواجهة ارتفاع الطلاق في "أهلا بالستات"

أعلنت الإعلامية بثنة توكل تدشين حملة لمواجهة انتشار الطلاق في المجتمع المصري، وذلك خلال حلقة اليوم من برنامج "أهلا بالستات" المذاع عبر فضائية "Mbc مصر".

ودشنت "توكل" هاشتاج بعنوان "لا للطلاق" لمواجهة ارتفاع نسبة الطلاق مؤخرا في مصر.

وأكدت توكل إنه ا ستناقش مسألة الطلاق وأسبابه وطرح حلول عملية لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع المصري.

برنامج "أهلا بالستات" يُذاع من الأحد للخميس الساعة ٢ ظهرا على الهواء وتقدمه بثينة توكل ولميس البشوتي والشيف حسن عبر فضائية "إم بي سي مصر".