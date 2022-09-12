أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في السوق المحلية

سجلت أسعار الدواجن في السوق المحلية، اليوم الاثنين 12 ستبمبر 2022، ارتفاعًا طفيفًا، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.

أسعار الدواجن الببضاء اليوم

حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 30 إلى 31 جنيها للكيلو بينما تراوح السعر للمستهلك ما بين 32 إلى 34 جنيها حسب المنطقة.

أسعار الدواجن الساسو اليوم



بينما تراوح سعر الفراخ الساسو 34 جنيها المزرعة وبلغ سعر الكيلو للمستهلك 37 جنيها.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

كما سجل سعر الفراخ البلدية بالمزرعة 35 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 38 جنيه للكيلو.

أسعار البيض الأحمر اليوم

حيث سجل سعر طبق البيض الأحمر بالمزرعة نحو 63.5 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 66 جنيهًا.

أسعار البيض الأبيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 63.5 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك 66 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار البيض البلدي اليوم

أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ نحو 65 جنيهًا ويباع بسعر 70 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% ولايوجد اي دجاج مستورد حاليًا بالاسواق لافتًا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لنحو 100 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لنحو 14 مليار بيضة سنويًا بإجمالي إستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها نحو 3 ملايين عامل.



أسعار البط اليوم



وبدأت أسعار البط اليوم من 50 إلى 65 جنيهًا للكيلو، وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر اقتحام سوقى السعودية والكويت خلال العام الحالى، بعد نجاحها فى دخول الإمارات وعمان العام الماضى.

ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم عند 6 و10 جنيهات، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الدواجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة.