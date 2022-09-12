أسعار اللحوم فى مصر اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار اللحوم في السوق المحلية، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا، وقد سجل كيلو اللحم الكندوز ما بين 140 إلى 170 جنيه قابلة لزيادة 20 جنيه حسب المنطقة.


وتقدم "الفجر " آخر تحديث لأسعار اللحوم في المحلات ومنافذ الزراعة ومنافذ وزارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية:


سعر اللحم الكندوز اليوم الاثنين

 

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم الاثنين  ما بين 160 إلى 170 جنيها للكيلو حسب المنطقة.
 

 

سعر اللحم الفلتو الكندوز اليوم الاثنين


و بلغ سعر الفلتو الكندوز اليوم الاثنين  حوالى 190 جنيها للكيلو 


سعر الروستو الكندوز اليوم الأحد
 

بلغ سعر الروستو الكندوز 185 جنيها للكيلو.
 

سعر اللحم الضأن اليوم الأحد 
 

كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن اليوم الاحد  160 إلى 190 جنيها
 

سعر الكبدة البقري والضأن اليوم الأحد 
 

وسجلت الكبدة البقري والضأن 180 إلى 190  جنيها للكيلو 
 

سعر اللحم الجملي اليوم الأحد
 

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 140 إلى 160 جنيها للكيلو وذلك في محلات الجزارة.
 

أسعار السجق البلدي اليوم الأحد
 

سجلت اسعار السجق البلدي اليوم في السوق من 145 إلى 165 جنيه 
 

سعر كيلو كباب الحلة اليوم 
 

سجل سعر كيلو كباب الحلة اليوم ما بين 180 إلى 195 جنيه للكيلو 
 

سعر لحم البتلو اليوم الأحد 
 

تراوح سعر الكيلو من البتلو اليوم الاحد ما بين 150 إلى 180 جنيه للكيلو

 

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية
 

اسعار اللحم السوداني الطازج 
 

سجلت أسعار اللحوم السوداني اليوم الاحد  120 جنيهًا للكيلو.
 

اسعار اللحم الضأن الاسترالي المجمد:
 

سجلت أسعار اللحوم الضأن الأسترالي المجمد اليوم الاحد 90  جنيهًا للكيلو.
 

اسعار اللحوم البرازيلية المجمدة:
 

سجلت أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة اليوم الاحد  90  جنيهًا للكيلو
 

اسعار اللحوم المفرومة البرازيلية المجمدة:.

 

سجلت أسعاراللحوم المفروم البرازيلية المجمدة اليوم الاحد  90 جنيهًا للكيلو

 

ويذكر ان المنافذ التي وفرتها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتموين والزراعة ساهمت بشكل كبير في توافر اللحوم بشكل فعال في الاسواق التي يتم طرحها بشكل مستمر وباسعار مخفضة ما جعل شريحة كبيرة من المواطنين يفضلون شراء اللحوم الحمراء منها بدلا من محلات الحزارة نظرا لغلاء الاسعار.

 

كما ان المشروعات الانتاجية مثل مشروع احياء البتلو ومشروع تحسين سلالات الماشية من خلال اجراء عمليات التلقيح الاصطناعي ساهمت في تحقيق نسبة ٦٠% من اللحوم الحمراء

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