أسماء جلال توجه رسالة حب لجمهورها وتتصدر جوجل

حرصا من بوبة الفجر الإلكترونية على توفر للمتابعين كافة التفاصيل حول ما يهمهم معرفته والأخبار التي يحرصون على متابعته، ننشر لكم في السطور التالية نص الرسالة التي وجهتها الفنانة أسماء جلال لجمهورها.

أسماء جلال تتصدر تريند جوجل

وتصدرت الفنانة أسماء جلال تريند محركات البحث «جوجل»، بعد قيمها بنشر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

نص رسالة أسماء جلال للجمهور

ووجهت أسماء جلال رسالة لجمهورها وعلقت على الصورة قائلة «للتذكير، أنت تستحق الحب!، أنت تستحق أن تشعر بالأمان، فأنت تستحق أن تقول لا وتغادر بمجرد أن لا تحظى بتقدير، تحب نفسك، أنت تستحق أن تعيش حياتك كما يحلو لك، لديك الكثير من القوة بداخلك! أرسل لك كل الحب اليوم».

صورة أسماء جلال تنال إعجاب متابعيها

وفي الصورة حرصت أسماء جلال على الظهور بإطلالة صباحية مشرقة، وشجعت جمهورها بكلمات إيجابية من خلال صورتها.

وظهرت أسماء جلل في الصورة ترتدي شيميز من اللون الأبيض مع وضع مكياج بسيط وروج لامع داكن وقرط من الذهب في الأذن مع هدوء ملامحها وجماله تظهر بمظهر جيد.

أسماء جلال

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

ويعتبر مسلسل خلي بالك من زيزي هو آخر أعمال الفنانة أسماء جلال، وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوى محمد على، كريم الشناوى.

أسماء جلال تصور حاليا فيلم جديد

كما تقوم الفنانة أسماء جلال الأن بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما " حيث تجسد شخصية أسمها "أمل" وهي شخصية مذبذبة بعض الشئ وقصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي.

ويشارك في بطولة فيلم "بضع ساعات في يوم ما " كل من مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، مايان السيد، هنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين.

والفيلم من تأليف محمد صادق ومأخوذًا من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، وهو من إخراج عثمان أبو لبن.