سعر الجنيه الاسترليني فى مصر اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في مصر خلال التعاملات الصباحية، لدى البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي إلى مستوى 22.34 جنيه للشراء، و22.47 جنيه للبيع، مقابل 22.23 جنيه للشراء، و22.37 جنيه للبيع أمس، حسب نشرة البنك المركزي.



سعر الجنيه الاسترليني بالبنوك

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلى مستوى 22.18 جنيه للشراء، و22.53 جنيه للبيع، مقابل 22.07 جنيه للشراء، و22.33 جنيه للبيع أمس. وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى مستوى 22.20 جنيهللشراء، و22.56 جنيه للبيع، مقابل 22.09 جنيه للشراء، و22.35 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين 12 سبتمبر

جاء سعر اليورو اليوم الاثنين 12 سبتمبر مقابل الجنيه الإسترلينى = 0.8684 جنيه استرليني.

جاء سعر الجنية الاسترليني اليوم الاثنين 12 سبتمبر مقابل اليورو = 1.1521 يورو.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الأربعاء 7 سبتمبر الجاري، أن صافي الاحتياطيات بلغ 33.142 مليار دولار في أغسطس الماضي مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017، وفقاً لتقديرات "بلومبرج".

كما يتزايد الضغط على الجنيه المصري حتى بعد أن خفّضت الحكومة قيمته بحوالي 15% في مارس الماضي، حيث يرى اقتصاديون ومحللون أنه بحاجة إلى المزيد من التخفيض.

وتسعى مصر جاهدة من أجل دعم اقتصادها بعد أن أدّت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود، وإلى تحفيز خروج مستثمري المحافظ الأجانب من سوق الديون المحلية.