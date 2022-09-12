البلطي بـ 36 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم الاثتين 12 سبتمبر 2022 في سوق العبور

استقرت أسعار الأسماك، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، في سوق العبور، مسجلة نفس معدلاتها السابقة نظرًا لحالة الهدوء التي تشهدها الأسواق في الطلب وتوافر المعروض.



أسعار الأسماك اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022

سجل كيلو سمك البلطي نمرة 1 ما بين 32 إلى 36 جنيها.

- سمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 23 إلى 29 جنيها.

-البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.

-فيليه أسماك البلطي من 30 إلى 160 جنيهًا.

-قشر بياض من 85 إلى 115 جنيهًا للكيلو.

- سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا.

- بياض أملس من 60 إلى 85 جنيهًا.

- سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

- سمك الوقار بين 80 إلى 120 جنيهًا.

- سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا.

-الجمبري نمرة 1 من 145 إلى 275 جنيهًا.

-الجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًا.

- البرانيس الاسكندراني من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

- القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 إلى 20 جنيهًا.

- المكرونة السويسي من 80 إلى 90 جنيهًا.

- سمك البوري الممتاز ما بين 55 إلى 70 جنيهًا.

وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.

- الكابوريا بين 24 و44 جنيهًا.

- السبيط والكاليماري بين 120 جنيهات و200 جنيهًا.

- سمك موسى من 150 إلى 270 جنيهًا.

- أسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا.

تطوير بحيرات مصر

ومن جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية وإعادتها إلى سابق عهدها قبل أسخمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون من البلطجية وتجار السلاح والمخدرات.

تطوير بحيرة المنزلة

وأشار رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى أن أهم مكاسب تطوير بحيرة المنزلة أنها ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة وتنوعه ورفع كفاءتها وخفض نسب التلوث التى كانت في أعلى معدلاتها نتيجة الصرف الصحى وعدم حركة المياه وتحسين الهواء وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض وتنويع الثروة السمكية.