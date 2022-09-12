القبض على شخص بتهمة التنقيب عن الأثار داخل مسكنه بسوهاج

"سرداب من الحجر الجيرى"..

تواصل الأجهزة الأمنية، جهودها للتصدي لجرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

تحريات الادارة العامة للبحث الجنائي

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة سوهاج) بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بمسكنه.



حفرة بعمق 10 أمتار

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه حيث عُثر على حفرة بعمق ١٠ أمتار تقريبًا تنتهى بسرداب به جدار من الحجر الجيرى، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر بالعرض على الجهات المختصة أفادت بأن الحفر بغرض البحث والتنقيب عن الآثار وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.