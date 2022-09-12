سقوط تشكيل عصابي يدعي قدرته على تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإدعاء بقدرتهما على تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين - مقيمان بمحافظة المنيا) بإدارة حسابين على تطبيقى "تيليجرام، واتس آب"، يزعمان خلالهما إمكانية تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة بزيادة درجات للمجموع الكلى نظير مقابل مادى يتم تحويله لمحافظ مالية لأرقام هواتف مختلفة - على خلاف الحقيقة- فضلًا عن قيامهما باتخاذ بعض الإجراءات لإخفاء وتمويه طبيعة متحصلات نشاطهم الإجرامى من الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، فضلًا عن قيامهم بإستخدام برنامج إلكترونى فى عملية الرد آليًا على رسائل عملائهما خشية إفتضاح أمرهم وكشف هويتهما.



القبض على المتهمين بنطاق محافظة القاهرة

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما (عدد 3 هواتف محمولة والشرائح التليفونية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بفحصها تبين إحتوائها على الأدلة التى تؤكد نشاطهما الإجرامى").



بمواجهتهما أقرا بقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والإحتيال على أولياء أمور طلبة الثانوية العامة "بأسلوب إنتحال صفات وأسماء وهمية " لإيهامهم بقدرتهم على تعديل الدرجات من داخل كنترول التنسيق - على خلاف الحقيقة - على النحو المشار إليه وتمكنهما من خلال ذلك من الإستيلاء من ضحاياهم على مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية



