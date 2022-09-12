ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الاثنين 12 سبتمبر

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022.



وارتفع مؤشر " EGX 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10414 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2297 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3290 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 1980 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 12896 نقطة، وزاد مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 4232 نقطة.

ملخص تداولات الأحد 11 سبتمبر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة الاحد اولي ايام الاسبوع على ارتفاعات جماعية مع عودة مشتريات الاجانب للسوق مرة اخري.

أداء مؤشرات البورصة



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة" ايجي أكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستويات 10356 نقطة، وزاد مؤشر "ايجي أكس 70" للاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.61% ليصل إلى مستويات 2287 نقطة، وزاد المؤشر الاوسع نطاقا " إيجي أكس 100" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستويات 3276 نقطة.

عودة مشتريات الاجانب للسوق



وجاءت ارتفاعات مؤشرات البورصة المصرية بدعم من عودة مشتريات الاجانب للسوق بصافي 253.9 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 121.9 مليون جنيه، و132.0 مليون جنيه على الترتيب.



واستحوذا تعاملات المشتثمرون الاجانب على نسبة 23.25% من لإجمالي قيم التداولات، بينما المصرين استحوذا على نسبة 72.5 %، والعرب 4.21%.



البورصة تربح 9 مليار جنيه



وربح راسمال السوقي للبورصة المصرية في ختام تعاملات نحو 9.01 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 711.01 مليار جنيه، وكان قد ربح نحو 22 مليا جنيه على مدار تعاملات الاسبوع الماضي.

سعر سهم في البورصة يقفز 80% مرة واحدة

قفز سعر سهم " حق اكتتاب شركة غاز مصر 1" بنسبة 80% خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم الاحد 11 سبتمبر 2022، ليصل إلى 1.08 جنيه، متصدرا قائمة الاسهم الأكثر ارتفاعا.

واحتل سهم " العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية" المركز الثاني بعد ان ارتفع بتسبة 20%، تلاه سهم " اودن للاستثمار والتنمية " بنسبة 15%، ثم سهم " Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة " بنسبة 12%، ثم احتل سهم " المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى" بنسبة 10.8%.

غلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاحد اولي ايام الاسبوع على ارتفاعات جماعية مع عودة مشتريات الاجانب للسوق مرة اخري.

اداء مؤشرات البورصة:

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة" ايجي أكس 30" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستويات 10356 نقطة، وزاد مؤشر "ايجي أكس 70" للاسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.61% ليصل إلى مستويات 2287 نقطة، وزاد المؤشر الاوسع نطاقا " إيجي أكس 100" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستويات 3276 نقطة.

عودة مشتريات الاجانب للسوق:

وجاءت ارتفاعات مؤشرات البورصة المصرية بدعم من عودة مشتريات الاجانب للسوق بصافي 253.9 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي 121.9 مليون جنيه، و132.0 مليون جنيه على الترتيب.



واستحوذا تعاملات المشتثمرون الاجانب على نسبة 23.25% من لإجمالي قيم التداولات، بينما المصرين استحوذا على نسبة 72.5 %، والعرب 4.21%.

البورصة تربح 9 مليار جنيه:

وربح راسمال السوقي للبورصة المصرية في ختام تعاملات نحو 9.01 مليار جنيه ليصل إلى مستويات 711.01 مليار جنيه، وكان قد ربح نحو 22 مليا جنيه على مدار تعاملات الاسبوع الماضي.