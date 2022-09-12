ضبط تشكيل عصابى بتهمة النصب والاحتيال على عملاء البنوك

حوادث
المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

 

txt

وزير الإسكان يصدر 12 قرار لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي الغربي

 

معلومات ادارة الأموال العامة

 

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مفادها قيام بعض الأشخاص ببيع خطوط هواتف محمولة مربوط على بعضها محافظ مالية واستخدامها فى وقائع النصب على عملاء البنوك والحصول على بياناتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم واستخدام المحافظ المالية الخاصة بتلك الخطوط فى تحويل الأموال المستولى عليها من المجنى عليهم لأكثر من محفظة مالية حتى يصعب تتبع مرتكبى تلك الوقائع وضبطهم.. وبتكثيف التحريات توصلت الجهود إلى تحديد إثنين من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي (مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة والمنوفية").

 

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما عدد من خطوط الهاتف المحمول " مربوط على بعضهم محافظ مالية مفعلة، وكذا عدد ( 5 ) هواتف محمولة، مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى"، ماكينــة مدفوعــات ماليـــة إلكترونيـــة ".

 

بمناقشتهما قررا بتحصلهما على تلك الخطوط من (شخصين "مندوبى مبيعات" - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة" ) مقابل مبلغ مالى، تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (هاتف محمول - عدد 10خطوط هواتف "مربوط عليها محافظ مالية معدة للبيع").

 

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

نص ب واحتيال رواد البنوك الداخلية تشكيل عصابي

مواد متعلقة

أجهزة الأمن تضبط مقاولين هاربان من 148 سنة سجن بالجمالية ومصر القديمة

حبس عامل بتهمة بيع مشغولات ذهبية مسروقة في الجمالية

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يفاجئ جماهير الأهلي بتصريح مثير

بالأسماء.. صفقات الزمالك حتي الآن في الميركاتو الصيفي

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن أزمة محمود كهربا

صفقة الأهلي الجديدة تُجبر الخطيب على التضحية بـ أحمد عبد القادر

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. تظهر في هذا الموعد

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة برونو سافيو

بالأسماء.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الانتقالات الصيفية

فينيسيوس جونيور يكرر رقمًا غائبًا عن مدريد منذ 13 عامًا