ضبط تشكيل عصابى بتهمة النصب والاحتيال على عملاء البنوك

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

معلومات ادارة الأموال العامة

وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مفادها قيام بعض الأشخاص ببيع خطوط هواتف محمولة مربوط على بعضها محافظ مالية واستخدامها فى وقائع النصب على عملاء البنوك والحصول على بياناتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم واستخدام المحافظ المالية الخاصة بتلك الخطوط فى تحويل الأموال المستولى عليها من المجنى عليهم لأكثر من محفظة مالية حتى يصعب تتبع مرتكبى تلك الوقائع وضبطهم.. وبتكثيف التحريات توصلت الجهود إلى تحديد إثنين من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي (مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة والمنوفية").

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما عدد من خطوط الهاتف المحمول " مربوط على بعضهم محافظ مالية مفعلة، وكذا عدد ( 5 ) هواتف محمولة، مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى"، ماكينــة مدفوعــات ماليـــة إلكترونيـــة ".

بمناقشتهما قررا بتحصلهما على تلك الخطوط من (شخصين "مندوبى مبيعات" - مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة" ) مقابل مبلغ مالى، تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (هاتف محمول - عدد 10خطوط هواتف "مربوط عليها محافظ مالية معدة للبيع").

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بممارستهم النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.