حملة أمنية مكبرة بالبحر الأحمر تضبط 21 متهما بالتنقيب عن خام الذهب

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المتهمين
المتهمين

استهدفت حملة أمنية مكبرة بمحافظة البحر الأحمر القائمين على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

 

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القبض على 3 متهمين بابتزاز الفتيات بصورهن

 

فقد قام قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحر الأحمر تنسيقًا والقوات المسلحة بحملة أمنية مكبرة إستهدفت القائمين على التنقيب غير المشروع عن خام الذهب بدائرة قسم شرطة مرسى علم أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

 ضبط (21) متهم (6 منهم يحملون جنسية إحدى الدول).
ضبط (5) سيارات.. (إثنين منهم دون لوحات معدنية) محمل عليهم (كمية من الأحجار التى يشتبه فى أنها تحوى خام الذهب تزن 15 طن تقريبًا).
ضبط (بندقية آلية – 2 خزينة – عدد من الطلقات لذات العيار).
ضبط دراجة نارية دون لوحات معدنية.
ضبط معدات وأدوات التنقيب (جهاز كشف المعادن – 10 مولدات كهرباء – عدد 3 إسطوانات بوتاجاز – 3 جهاز هيلتى).
 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

البحر الاحمر التنقيب عن خام الذهب حملة أمنية مكبرة

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