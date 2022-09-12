جلسة المنتصف.. البورصة تواصل الأداء الإيجابي بدعم عمليات الشراء

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 12 سبتمبر 2022 بالبنوك وشركات الصرافة

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سعر الجنيه الاسترليني فى مصر اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022.. ارتفاع جديد


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 10429 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 1981 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 12916 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 4218 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 3297 نقطة. 

الاقتصاد

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