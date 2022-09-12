موعد مباراة إمبولي ضد روما اليوم الإثنين 12 في الدوري الإيطالي

يبحث الكثير من عشاق الكرة الإيطالية والأوروبية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة إمبولي ضد روما في إطار بطولة الدوري الإيطالي بالإضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة رجال جوزيه مورينو.

موعد مباراة إمبولي ضد روما

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي ضد روما اليوم الأثنين الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجارى في إطار الجولة السادسة من فعاليات بطولة الدوري الإيطالي في المواجهة التي ستقام على ملعب كارلو كاستيلاني.

وتنطلق مباراة إمبولي ضد روما في تمام الساعة التاسعة الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر الإ ربع مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات المتحدة.

ويسعى كل فريق فى تحقيق الفوز والحصول على الثلاثة نقاط من أجل القفز أكثر في صدارة الدوري الإيطالي، وبالأخص فريق روما بقيادة جوزيه مورينو حيث يعول على باولو ديبالا.

القنوات الناقلة لمباراة إمبولي ضد روما

ومن المُنتظر أن تذُاع مباراة روما ضد إمبولي عبر قناة أبو ظبي الرياضية إكسترا 1 الناقل الحصرى لمباريات الدوري الإيطالي، ويتولى التعليق محمد الشامسي، كما ستذُاع المواجهة عبر منصة ستارز بلاي ويتولى التعليق خالد الغول.