أسعار اللحوم اليوم الإثنين 12-9-2022 في مصر.. والسوداني الطازج ب 120ج

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 12-9-2022 في مصر.. والسوداني الطازج ب 120

واصلت أسعار اللحوم، استقرارها اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 في مختلف السلاسل التجارية، ومحال الجزارة والأسواق المختلفة.

سعر اللحم الكندوز اليوم الاثنين:

وقد سجل سعر كيلو اللحم الكندوز اليوم الاثنين ما بين 160 إلى 170 جنيها للكيلو حسب المنطقة.

سعر اللحم الفلتو الكندوز اليوم الاثنين:

و بلغ سعر الفلتو الكندوز اليوم الاثنين حوالى 190 جنيها للكيلو

سعر الروستو الكندوز اليوم الاثنين:

بلغ سعر الروستو الكندوز 185 جنيها للكيلو.

سعر اللحم الضأن اليوم الاثنين:

كما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن اليوم الاثنين 160 إلى 190 جنيها

سعر الكبدة البقري والضأن اليوم الاثنين:

وسجلت الكبدة البقري والضأن 180 إلى 190 جنيها للكيلو



سعر اللحم الجملي اليوم الاثنين



تراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 140 إلى 160 جنيها للكيلو وذلك في محلات الجزارة.



اسعار السجق البلدي اليوم الاثنين:



سجلت اسعار السجق البلدي اليوم في السوق من 145 إلى 165 جنيه



سعر كيلو كباب الحلة اليوم:



سجل سعر كيلو كباب الحلة اليوم ما بين 180 إلى 195 جنيه للكيلو



سعر لحم البتلو اليوم الاثنين:



تراوح سعر الكيلو من البتلو اليوم الاثنين ما بين 150 إلى 180 جنيه للكيلو

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية



اسعار اللحم السوداني الطازج

سجلت أسعار اللحوم السوداني اليوم الاثنين 120 جنيهًا للكيلو.



اسعار اللحم الضأن الاسترالي المجمد:



سجلت أسعار اللحوم الضأن الأسترالي المجمد اليوم الاثنين 90 جنيهًا للكيلو.



اسعار اللحوم البرازيلية المجمدة



سجلت أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة اليوم الاثنين 90 جنيهًا للكيلو



اسعار اللحوم المفرومة البرازيلية المجمدة

سجلت أسعاراللحوم المفروم البرازيلية المجمدة اليوم الاثنين 90 جنيهًا للكيلو

وقال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الأعلاف سوف يؤثر بشكل كبير في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الأعلاف يتم الاعتماد عليها في عمليات التسمين للعجول والدواجن في المزارع



واوضح أن أسعار اللحوم سوف تشهد ارتفاع بنسبة 5% خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق حالة من الركود وتراجع معدلات الإقبال على الشراء بشكل كبير، مؤكدا أنه ما دام هناك زيادة في أسعار الأعلاف سوف نشهد زيادات مستمرة في اللحوم.



وفي سياق اخر، أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية ملف التسعير العادل للمحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة، بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح، وكذلك يضمن زيادة حجم الإنتاج الزراعي والحيواني، وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الزراعات التعاقدية ومراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبل موسم الزراعة.