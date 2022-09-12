ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

يستعرض لكم موقع" الفجر الرياضي"، جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز قبل بداية مباريات اليوم الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الكالتشيو الإيطالي.

أبرز مباريات اليوم الإثنين

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بنظيره إمبولي، مساء اليوم الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأيطالي الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ويحتل نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن أتالانتا، صاحب المركز الثاني وفيما يلي ترتيب جدول الدوري الإيطالي الممتاز:

1 نابولي 14 نقطة

2 أتالانتا 14 نقطة

3 ميلان 14 نقطة

4 أودينيزي 13 نقطة

5 إنتر ميلان 12 نقطة

6 لاتسيو 11 نقطة.

7 روما 10 نقطة

8 يوفنتوس 10 نقطة

9 تورينو 10 نقطة

10 ساليرنيتانا 7 نقطة

11 فيورنتينا 6 نقطة

12 بولونيا 6 نقطة

13 ساسوولو 6 نقطة

14 هيلاس 5 نقطة

15 سبيزيا 5 نقطة

16 إمبولي 4 نقطة

17 ليتشي 3 نقاط

18 كريمونيزي 2 نقاط

19 سامبدوريا 2 نقاط

20 موندزا برياندزا 1 نقاط.