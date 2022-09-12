تنفيذ 60 ألف حكم قضائى متنوع.. ننشر جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 180 قطعة سلاح نارى بحوزة 161 متهم) وذلك على النحو التالى:



(18) بندقية آلية

(28) بندقية خرطوش.

(6) طبنجات.

(128) فرد محلى.

(576) طلقة مختلفة الأعيرة.

(25) خزينة متنوعة.

(233) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 60941 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:



(274) حكم جناية.

(18664) حكم حبس جزئى.

(3099) حكم حبس مستأنف.

(30658) حكم غرامة.

(8246) مخالفة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط تشكيل عصابى، ضم متهمان، إرتكبا عدد (8) حوادث سرقات سيارات.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (256) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها الآتى:



كمية من مخدر البانجو وزنت (56،975 كجم).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،991 كجم).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (5،716 كجم).

كمية من نبات الخشخاش المخدر وزنت (2 كجم).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (1٫562 كجم).

كمية من مخدر الآيس وزنت (803 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (715 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (515 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (430 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (250 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (70 جرام).

عدد (1485) قرص مخدر.



فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (32) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (381) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (8) سيارات مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26092) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.