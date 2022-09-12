جفاف العين والنسيان الأبرز.. تعرف على أعراض الغدة الدرقية

من المعروف أن الغدة الدرقية تتحكم مختلف وظائف الجسم، وفي حالة الإصابة بأي خلل تؤثر على الجسم بشكل عام، وتعتبر من أبرز المشاكل الصحية التي تتعرض لها النساء.

ويقدم موقع الفجر الإلكتروني أبرز الأعراض التي تطرأ على المرأة وتكتشف بعدها أنها مُصابة بالغدة الدرقية، ومن الأعراض ما يلي:

انخفاض أو اكتساب الوزن

تلاحظ المرأة المصابة بالغدة الدرقية في زيادة الوزن بشكل ملحوظ إما انخفاض حاد في الوزن في حالة فرط نشاط الغدة الدرقية.

تأثير الغدة الدرقية على معدل ضغط الدم وضربات القلب

تؤثر الغدة الدرقية على معدل ضغط الدم وضربات القلب، ومع قصور الغدة الدرقية، تكون ضربات القلب بطيئة عن المعدل الطبيعي، مما يؤثر على وظائف الجسم.

البول والبراز

قصور الغدة الدرقية لها تأثيرات على القناة الهضمية وبالتالي يؤثر على عملية التبول والتبرز، وفرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن يسبب الإسهال مع كثرة الحاجة إلى التبول.

الشعور بالإرهاق

قصور الغدة الدرقية يسبب الشعور بالإرهاق والإعياء الشديد لدى النساء على مدار اليوم بجانب الشعور بالخمول والكسل.

اضطراب النفسية

يؤثر قصور الغدة الدرقية بشكل كبير على المزاج، ويمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب واضطراب النفسية، ويمكن أن تتسبب في عزلة عند الأشخاص.

اضطرابات الدورة الشهرية

يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى غزارة الدورة الشهرية، وتأتي بكميات كبيرة مثل النزيف، وفرط نشاط الغدة الدرقية له عامل كبير في عدم انتظام الدورة الشهرية.

النسيان وعدم التركيز

إن قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر على العقل، ويقلل من سرعة وظائف الدماغ، ويتسبب على قلة التركيز والنسيان ويجعل الشخص يشعر بالاكتئاب.

جفاف العين

يؤدي اضطراب المناعة الذاتية الذي ينتج عن فرط نشاط الغدة الدرقية إلى بعض التغيرات البصرية، وتتمثل في تهييج وانتفاخ وجفاف العين.