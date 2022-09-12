موعد مباراة أهلي جدة وأحد بعد التعثر أمام العروبة

موعد مباراة أهلي جدة ضد فريق أحد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي الدرجة الأولى “دوري يلو” موسم 2022/2023.

وسقط الفريق الأول بنادي أهلي جدة في فخ التعادل مع نظيره العروبة، في رابع جولات دوري يلو، سلبيًا دون أهداف مساء الأحد، حيث لم يشهد اللقاء تسجيل أي أهداف من الجانبين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أهلي جدة إلى 5 نقاط محتلًا المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو، بينما رفع العروبة رصيده إلى 4 نقاط محتلًا المركز الثالث عشر.

موعد مباراة أهلي جدة ضد أحد

يواجه فريق أهلي جدة نظيره فريق أحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو ” الدوري السعودي الدرجة الأولى “ حيث تقام مباراة الأهلي وأحد، يوم الجمعة المقبل، الموافق 16 سبتمبر 2022، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لبطولة دوري يلو داخل المملكة لمدة ثلاثة مواسم قادمة حتى 2025.