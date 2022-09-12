هيرفي رينارد يحسم موقفه من مشاركة عبدالله المعيوف مع منتخب السعودية

الفجر الرياضي
عبدالله المعيوف
عبدالله المعيوف

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صدمة قوية لحارس مرمي فريق الهلال عبدالله المعيوف بشأن انضمامه للمنتخب.

 

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في كأس العالم شهر نوفمبر المقبل في قطر بعد وقوعه في المجموعة الثالثة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

 

رينارد يرفض عودة المعيوف

وطلب عبدالله المعيوف من رينارد ومسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم العودة من جديد للمشاركة بعدما أبلغهم في وقت سابق برغبته في الاعتزال الدولي وذلك قبل المشاركة في خليجي 24.


وجاءت رغبة المعيوف في الاعتزال الدولي، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في صفوف المنتخب السعودي.

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ثم تراجع المعيوف عن قرار الاعتزال، في شهر مارس الماضي، كاشفًا اجتماعه مع رينارد من أجل إبلاغه بجاهزيته.

 

إلا أن الفرنسي هيرفي رينارد، وجه صدمة قوية لعبدالله المعيوف، حيث أغلق الباب أمام عودته مرة أخرى للمنتخب السعودي، حيث قال رينارد: "إن كنت متزوجًا وخلعتك زوجتك فهل ستعيدها؟، بالطبع لا".

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