أعراض مرض السكر وأبرز الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب

يختلف السبب الرئيسي في إصابة الشخص بداء السكري، حسب النوع، وفي حالة وجود الكثير من السكر في الدم يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، وتشمل حالات داء السكري المزمن 3 أنواع وهم:

داء السكري من النوع الأول

داء السكري من النوع الثاني

داء السكر 1.5

أبرز وأهم الأعراض التي تطرأ على الشخص يكتشف إصابته بداء السكري

وتختلف أعراض مرض السكري اعتمادًا على مقدار ارتفاع سكر الدم، وعن أبرز أعراض مرض السكري من النوع الأول ولثني تتمثل فيما يلي:

1- يتعرض الشخص إلى العطش الشديد

2- يؤدي الإصبة بداء السكري إلى كثرة التبوُّل

3- شهية المصاب بالسكري تكون مفتوحة وتجعله لديه الشعور بالجوع الشديد

4- يتعرض أحيانا لـ فقدان الوزن غير المبرر

5- الإرهاق لشديد من علامات الإصابة بمرض السكر

6- يسبب بعض الالتهابات الجلدية أو الالتهابات المهبلية

الفرق السريع بين السكر من النوع الأول والسكر من النوع الثاني

السكر من لنوع الأول.. يمكن أن يتطور داء السكري من النوع الأول في أي عمر، على الرغم من ظهوره غالبًا أثناء الطفولة أو المراهقة.

لسكر من النوع الثاني.. يمكن أن يتطور داء السكري من النوع الثاني، وهو النوع الأكثر شيوعًا، في أي عمر، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا هم أكثر عرضة للإصابة يضا.

أبرز الحالات التي تستدعي زيارة الطبيب

في حالة التشكيك أنت أو طفلك قد تُصابون بالسكري، عليك الاتصال بطبيبك، والعراض التي تؤكد ذلك كلما شُخصت الحالة مبكرًا، كان بدء العلاج أسرع.

وفي حالة شُخصتَ بالفعل كمريض للسكري، بعد تلقيك التشخيص، ستحتاج إلى متابعة طبية دقيقة حتى تنتظم مستويات السكر في دمك.