المنتخب السعودي يستعد لكأس العالم بمواجهتين من العيار الثقيل

يواصل منتخب السعودية الاستعداد والتحضير للمشاركة في كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة شهر نوفمبر القادم.

ويجهز منتخب السعودية لخوض مواجهتين وديتين من العيار الثقيل أمام منتخبي الإكوادور والولايات المتحدة، ضمن استعداداته لنهائيات مونديال "قطر 2022".

موعد مباراة منتخب السعودية

يواجه المنتخب السعودي نظيره الإكوادوري في الـ23 من سبتمبر الجاري، ثم يواجه نظيره الأمريكي في الـ27 من الشهر نفسه.

ويعد هذا المعسكر هو الثاني للمنتخب السعودي بعدما خاض هيرفي رينارد معسكره التحضيري الأول في إسبانيا قبل انتهاء الموسم الماضي.

قائمة منتخب السعودية للمشاركة أمام الإكوادور والولايات المتحدة

محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.