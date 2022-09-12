عاجل.. ارتفاع أسعار الذهب فى مصر خلال تعاملات الاثنين

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، بعد أن شهدت هدوء ببداية التعاملات، ويذكر أن ارتفاع الذهب لا يتجاوز 5 جنيهات على مختلف أسعار الأعيرة.

أسعار الذهب فى مصر

وطبقًا للشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الذهب على النحو الآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم 12 سبتمبر 2022 نحو 1.275 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 12 سبتمبر نحو 1170 جنيه في محلات الصاغة واسواق الذهب.



سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم



بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 12 سبتمبر 2022 بنحو 1115 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم 12 سبتمبر 2022 إلى 955 جنيه مصري في محلات الصاغة وأسوق الذهب.



سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم:

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم12 سبتمبر 2022 عند 745 جنيه في محلات الصاغة وأسوق الذهب.



سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم:

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر اليوم 12 سبتمبر لنحو 638 جنيه في محلات الصاغة واسواق الذهب استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في مصر، علي استقرار في السوق المحلية.

سعر الجنيه الذهب مصر اليوم:

ووصل سعر الجنيه الذهب 8920 جنيه وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة دمغة

سعر اوقية الذهب عالميا:



سجل سعر اوقية الذهب عالميا بنحو 1717 دولار بمعدل صعود 2%



ومن الجدير بالذكر ان اسواق الذهب في مصر شهدت حالة من الركود في حركتي البيع والشراء في الاونة الاخيرة بسبب موجة ارتفاع الاسعار الجنونية التي تشهدها حركة التداول منذ بداية العام الحالي 2022 حيث زادت اسعار الاعيرة المختلفة للذهب بقيمة تتراوح من 150 إلي 200 جنيه،لذلك لجأ قطاع كبير من المواطنين بالتوجه لشراء الاعيرة مثل عيار 14 و18 نظرا لاسعاره المعقولة



ويذكر في السياق ان هذه الاارتفاعات متواصلة تشهدها أسعار الذهب بالسوق العالمية خلال الفترة الأخيرة، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري، بعد أن وصلت إلى 1700 دولار للأوقية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



ويحدد مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية، الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع.



السبب الأول، وفق فرج، مرتبط بـ "تراجع العملات الرقمية"، والذي كان من بين الأسباب التي أدت لارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي، لتصل سعر الأوقية عالميًا إلى مستوى 1881.2 دولار.



أم السبب الثاني فمرتبط بزيادة الطلب على الذهب من صناديق الاستثمار، باعتباره مخزن قيمة عالية في ظل التطورات الراهنة، ويضيف رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سببًا آخر مرتبطًا بتراجع الدولار (الذي يستقر بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر)، ما يدفع المستثمرين للإقبال على الذهب التعاملات الصباحية



سعر جنيه الذهب ي مصر اليوم:

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم11سبتمبر 2022 عند8896جنيه وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة دمغة

سعر اوقية الذهب عالميا:



سجل سعر اوقية الذهب عالميا بنحو 1717 دولار بمعدل صعود 2%



ومن الجدير بالذكر ان اسواق الذهب في مصر شهدت حالة من الركود في حركتي البيع والشراء في الاونة الاخيرة بسبب موجة ارتفاع الاسعار الجنونية التي تشهدها حركة التداول منذ بداية العام الحالي 2022 حيث زادت اسعار الاعيرة المختلفة للذهب بقيمة تتراوح من 150 إلي 200 جنيه،لذلك لجأ قطاع كبير من المواطنين بالتوجه لشراء الاعيرة مثل عيار 14 و18 نظرا لاسعاره المعقولة



ويذكر في السياق ان هذه الاارتفاعات متواصلة تشهدها أسعار الذهب بالسوق العالمية خلال الفترة الأخيرة، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ بداية العام الجاري، بعد أن وصلت إلى 1700 دولار للأوقية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.



ويحدد مستشار وزير التموين المصري لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج، وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية، الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع.



السبب الأول، وفق فرج، مرتبط بـ "تراجع العملات الرقمية"، والذي كان من بين الأسباب التي أدت لارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي، لتصل سعر الأوقية عالميًا إلى مستوى 1881.2 دولار.



أم السبب الثاني فمرتبط بزيادة الطلب على الذهب من صناديق الاستثمار، باعتباره مخزن قيمة عالية في ظل التطورات الراهنة، ويضيف رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة سببًا آخر مرتبطًا بتراجع الدولار (الذي يستقر بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر)، ما يدفع المستثمرين للإقبال على الذهب