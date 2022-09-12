عاجل.. أسعار الدولار بعد ارتفاعه في البنوك اليوم الاثنين

ارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المختلفة خلال تعاملات اليوم بسوق المال، حيث جاء سعر الدولار اليوم مرتفعًا بمقدار 7 قروش عن السعر الثابت منذ الأسبوع الماضي، مع زيادة معدلات السحب على الدولار في البنوك، وفقًا لما تم الإعلان عنه من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية في البنوك الحكومية والخاصة، فيما تحاول الحكومة المصرية توفير الكميات المطلوبة من الدولار في سوق المال.

وأظهرت شاشات التداول في البنوك المصرية، اليوم الاثنين، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بسوق المال، مع انخفاض تدفق العملات الأجنبية من المصريين بالخارج، بينما تحاول الحكومة المصرية تثبيت سعر الدولار؛ لارتباط السلع المستوردة بسعر الصرف في مصر.

سعر الدولار اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية

وارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة المختلفة مع زيادة الطلب على الدولار في السوق المصرفي المصري.

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم

وجاء سعر الدولار اليوم في البنوك الحكومية عند مستوى: 19.29 جنيه مصري للشراء و19.35 جنيه مصري للبيع، مقابل 19.22 جنيه مصري للشراء و19.28 جنيه مصري للبيع أمس الأحد.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، وهو السعر الرسمي للتداول في مصر، عند مستوى: 19.26 جنيه مصري للشراء و19.33 جنيه مصري للبيع، مقابل 19.22 جنيه مصري للشراء و19.29 جنيه مصري للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وجاء سعر الدولار اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية، كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم: 19.29 جنيه مصري للشراء، و19.35 جنيه للبيع.

أما سعر الدولار في بنك مصر اليوم فهو: 19.29 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة: 19.29 جنيه للشراء، و19.35 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر صرف الدولار اليوم في بنك الإسكندرية: 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم: 19.31 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي: 19.29 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس: 19.29 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

وتمنع الحكومة المصرية تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، فيما تُعرف بالسوق السوداء، أو السوق الموازية، كما أنها تفرض عقوبات قاسية على هذا الأمر، لكن هناك بعض الأشخاص الذين يعملون في تجارة العملات المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية.

ويُراوح سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر بأقل من حركة التداول في البنوك بين 2 و5%، حسب العرض والطلب، وارتفع سعر الدولار اليوم الاثنين في السوق السوداء أكثر من ذلك، مع زيادة الطلب عليه بعد الارتفاع في البنوك المختلفة خلال الأيام الماضية.