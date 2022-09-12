سيراميكا يطلب صفقة جديدة من الأهلي

تدرس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع صفقة جديدة من داخل النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف الفريق.



سيراميكا يقترب من التعاقد مع بيكهام



وأكدت بعض المصادر الصحفية أن سيراميكا كليو باترا ترغب في التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الانتقال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكان أحمد رمضان بيكهام قد تم إعارته إلى نادي سموحة،وعاد لصفوف الأهلي بنهاية الموسم الماضي بعد نهاية إعارته، وقدم أداء متواضع مع المارد الأحمر.



الأهلي يرغب في رحيل بيكهام



وترغب إدارة النادي الأهلي في رحيل بيكهام، ولكن ينتظرون القرار النهائي للسويسري مارسيل كولر، المدير افني الجديد للفريق، حيث سيتم عرض عليه بعض الفيديوهات الخاصة باللاعب لحسم أمر رحيله من عدمه.



الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد مع صفقات مهمة خلال الفترة القادمة لتدعيم صفوف المارد الأحمر في محاولة لإنعاشه من جديد.

