أعراض القولون العصبي وأسبابه وطرق التشخيص والعلاج

القولون العصبي، توجد العديد من المشاكل الصحية التي تسبب أرقًا للكثيرين، ولا سيما التي ترتبط بالمعدة مثل مشاكل المعدة والجهاز الهضمي، أو تهيج القولون وما يعقبه من تشجنجات وآلام واضطراب عام في منطقة البطن.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لروادها وأبنائها الكرام كل ما يتعلق بمتلازمة القولون العصبي في السطور التالية:

القولون العصبي

ويعتبر القولون العصبي من الاضطرابات الشائعة التي تصيب الأمعاء الغليظة، والتي تتضمن أعراضه تقلصات وألم البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك وهو ما يحتاج لى علاج طويل المدى، حيث أنه من الأمراض المزمنة.

السيطرة على أعراض القولون العصبي

ويرتبط بالقولون العصبي العديد من الأعراض التي تسبب مشاكلًا كبيرة للفرد، والتي يمكن السيطرة عليها وتخفيف حدتها من خلال الالتزام بنظام غذائي ونمط حياة صحي، إلى جانب ضرورة البعد عن الضغوط النفسية والتوترات العصبية.

نصائح لمرضى أعراض القولون العصبي

وينصح المتخصصو والأطباء بضرورة استخدام بعض الأدوية والعقاقير التي من خلالها يتم التخلص من المشاكل التي يسببها القولون العصبي، إلا أنه لا يؤثر القولون على طبيعة أنسجة الأمعاء، ولا تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

أعراض القولون العصبي

وتختلف أعراض متلازمة القولون المتهيج من شخص لآخر، ولكنها تستمر عادةً لفترة طويلة، وتتضمن:

آلام شديدة في البطن وتقلصات.

انتفاخ شديد.

تغيرات في التغوط من حيث الشكل وعدد المرات.

تزايد الغازات أو وجود مخاط في البراز.

موعد زيارة الطبيب لعلاج القولون العصبي

تحدث العديد من التغييرات المستمرة التي تستدعى تدخل الطبيب والذهاب إلى الاستشارة، ومنها تغيرات مستمرة في عادات التبرز أو ظهور مؤشرات أو أعراض متلازمة القولون المتهيج الأخرى عليك.

أعراض القولون العصبي شديد الخطورة

وتشمل أعراض القولون العصبي، عدة أعراض شديدة الخطورة مثل:

الإسهال بشكل متكرر.

فقدان الوزن.

نزيف المستقيم وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

القيء بسبب مجهول.

صعوبة في البلع.

آلام في البطن.

ألم مستمر لا يهدأ سوى بإخراج الريح أو التبرز.

أسباب القولون العصبي

مشاكل الجهاز العصبي.

تقلصات عضلية في الأمعاء.

الغازات والانتفاخ والإسهال.

التقلصات المعوية الضعيفة إلى إبطاء مرور الطعام وتؤدي إلى براز صلب وجاف.

الإصابة بعدوى شديدة.

التعرض لضغوط كبيرة.