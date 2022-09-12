ننشر مصاريف معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول

يبحث عدد كبير من الطلاب والطالبات خلال الساعات القليلة الماضية، عن مصاريف معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، للالتحاق به بداية من العام المقبل.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، والتي منحت طلاب الثانوية العامة فرصة للالتحاق بـ معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور خاصة، عن مصاريف معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، لحساب ميزانيتهم ومعرفة هل ستكون هذه المصاريف مناسبة لظروفهم والتحاق أبنائهم به أم لا.

وبعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، سنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، مصاريف معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، وهي على النحو التالي:-

مصاريف معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول

وجاءت مصاريف معهد القاهرة الجديد للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية للمعهد عبر موقع "فيسبوك"، كما يلي:

إدارة أعمال بـ9000 جنيه على 3 أقساط شامل الكتب والكارنيه.

نظم ومعلومات إدارية 9000 جنيه على 3 أقساط شامل الكتب والكارنيه.

تسويق وتجارة خارجية 7400 جنيه على 3 أقساط شامل الكتب والكارنيه.

ويكون نظام الدفع في القسط على 3 أقساط، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي الإلكتروني لمعهد القاهرة الجديدة.

معهد القاهرة الجديد

وجدير بالذكر أن معهد القاهرة الجديدة العالي للعلوم الإدارية والحاسب الآلي، تم إنشاءه بالمجاورة السابعة، التجمع الأول، بمدينة القاهرة الجديدة، التابع لجمعية العلم الحديث للثقافة (أكاديمية عين شمس سابقًا)، بقرار وزاري رقم 843، بتاريخ 9 يونيو لعام 2002.

ويتكون المعهد من 3 شعب:

- شعبة نظم المعلومات الإدارية.

- شعبة الإدارة باللغة العربية (تجارة عربي) وشعبة الإدارة باللغة الإنجليزية (تجارة إنجليزي).

- شعبة التسويق والتجارة الخارجية.

ويتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وتصل مدة الدراسة بالمعهد إلى 4 سنوات دراسية، يمنح من يجتازها درجة البكالوريوس في شعب التخصص.