عاجل.. الجنيه المصري يتراجع لأدنى مستوي فى 6 سنوات أمام الدولار الأمريكى

تراجع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم لأدني مستوي في 6 سنوات حيث تراجع سعر الجنيه بنحو قرشيين، ليسجل مستوي الـ 19.40 للمرة الأولى منذ 20 ديسمبر 2016 حين سجل سعر صرف الدولار 19.5605 جنيه.

وتراجع الجنيه في تعاملات أمس بنحو 3 قروش وفقد خلال تعاملات الأسبوع الماضى نحو 7 قروش، وكان متوسط سعر صرف الدولار قد ارتفع مقابل الجنيه بنحو 19 قرشا خلال تعاملات الشهر الماضي، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 19.4084 جنيه دولار للبيع ومستويات 19.3019 جنيه دولار للشراء.



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.37 جنيه دولار للبيع ومستويات 19.31 جنيه دولار للشراء ليفقد الجنيه قرشيين جديدين.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة

وفي البنوك الخاصة مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك التجاري الدولي، البنك العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، اتش اس بي سي HSBC، والبنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر بيع الدولار مستويات 19.39 جنيه دولار بينما سجل سعر الشراء مستويات تقترب من 19.36 جنيه للدولار.

وارتفع سعر الدولار فى البنك العربي الأفريقي، وبنك قناة السويس بنحو قرشين لتسجل 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

وزاد الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو قرشين أيضا ليسجل 19.36 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.34 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس.

كما صعد الدولار في بنك البركة بنحو 3 قروش ليسجل 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الدولا فى بنك كريدي أجريكول مسجلا 19.30 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري للشهر الرابع على التوالي وللمرة الخامسة خلال آخر 6 أشهر خلال شهر أغسطس الماضي، ولكنه انخفض بأقل وتيرة بما يعد استقرارا نسبيا.

وانخفض الاحتياطي بنحو مليون دولار خلال أغسطس، حسب ما أعلن البنك المركزي مؤخرا، ليصل إلى مستوى 33.142 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.