تخصصات معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022 والأوراق المطلوبة

معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022، يشغل بال شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة كافة التفاصيل عنه للتقديم لهم قبل بداية الدراسة.

وبعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات، تضاعفت عمليات البحث عن أهم المعاهد الخاصة الموجودة في مصر، ومنزبينها معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022 وهو أحد المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمنح الخريجين بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية وبكالوريوس إدارة الأعمال.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، كافة التفاصيل التي ترغبون في معرفتها عن معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022 وفقًا للموقع الرسمي للمعهد، بعد ظهور نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، وهي على النحو التالي:-

معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022

تم إنشاء معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية عام 2022، وهو تابع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق القرار الوزاري رقم 140، ويمنح الطلاب درجة علمية هي بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية وبكالوريوس إدارة الأعمال، وتصل مدة الدراسة بالمعهد الخاص 4 سنوات دراسية ويتكون كل عام من فصلين دراسيين أي ثمان فصول دراسية.

تخصصات معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022

ويمكن للطلاب دراسة أحد التخصصات التي يتيحها في معهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022، وهي كالتالي:

- شعبة نظم المعلومات الإدارية.

- شعبة إدارة أعمال.

من يحق له الالتحاق بمعهد نظم ومعلومات إدارية

وبحسب الموقع الرسمي لمعهد نظم ومعلومات إدارية بالقطامية 2022، يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادات الآتية التقديم للدراسة بالمعهد "الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، الثانوية التجارية نظام 3 أو5 سنوات، دبلوم المعاهد الفنية الصناعية، دبلوم معاهد الإدارة والسكرتارية، دبلوم المدارس الثانوية الفنية للإدارة والخدمات، دبلوم المعاهد الفنية التجارية"، علمًا بأن الحاصلين علي دبلوم المعاهد التجارية نظام الخمس سنوات يلتحقون بالفرقة الثانية من برنامج إدارة الأعمال مع إتباع شروط التقدم والالتحاق الخاصة بالمجموع عام التنسيق الجامعي.