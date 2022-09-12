توجيه عاجل من وزير النقل بشأن الأوتوبيس الترددي بالطريق الدائري

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية؛ لتسهيل وصول المواطنين إلى الطريق الدائري وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وقام الوزير بتفقد أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري؛ بدأها بمحور المرج الذي يبلغ طوله ١٣ كيلومترًا، والذي يبدأ من تقاطع الطريق الدائري مع المحور حتى تقاطع المحور مع طريق الإسماعيلية الزراعي بمنطقة أبو زعبل، بواقع ٣ حارات مرورية في كل اتجاه، والذي يسير موازيًا لمسار خط السكة الحديد المرج/ شبين القناطر، حيث تم البدء في أعمال تنفيذ الطريق الدائري مع المحور والتي تشمل التطوير الشامل لميدان المرج الجديد، وجار الاستعداد لتنفيذ باقي قطاعات مسار المحور.

وأكد وزير النقل ضرورة إنجاز هذا المحور المهم الذي يتوسط الكتل السكنية الكثيفة في المسافة من المرج حتى أبو زعبل والعكس، مرورًا بالخانكة والجبل الأصفر؛ ليخدم أهالي تلك المناطق ويخفف الضغط المروري على الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الزراعي.

وتفقد وزير النقل محور السكة الحديد (الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط المحور مع الطريق الدائري، وجار أعمال الإحلال وطبقة الأساس في المسافة من كوبري التونسي حتى ميدان عزبة الورد.

ووجه الوزير المختصين بمحافظة القاهرة بسرعة إزالة التعديات على حرم السكة الحديد، لاستكمال الأعمال بالمحور في المسافة من عزبة الورد حتى ميدان العرب، وبعدها تم متابعة أعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول ٢٠ كم، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي ويعد من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائري والانتهاء من المطلع الذي تم استحداثه للقادم من البدرشين متجهًا لوصلة المريوطية وصفط اللبن.

ووجه الوزير أيضًا بتأكيد أعمال سلامة المرور وعمل الحواجز الخرسانية على جانبَي مصرف المحيط، وتجنب التقاطعات العمودية لكباري الدورانات للخلف مع الشوارع الرئيسة بالتجمعات السكنية المار بها المحور، وكذلك قيام الشركات المنفذة بسرعة نهو الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية وبأعلى معايير الجودة.

وتفقد وزير النقل الأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري، وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليًّا؛ للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق. وتم استعراض كل التعارضات الخاصة بتلك المواقف وتأكيد سرعة تنفيذ المواقف للقضاء على الوقوف العشوائي للميكروباص على الطريق الدائري؛ خصوصًا أن الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أوتوبيسات BRT ويأتي تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وتفقد الوزير عددًا من محطات BRT والتي يبلغ عددها 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والأوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية وأكاديمية الشرطة والسلام والشرقية، وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الأوتوبيسات؛ مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية؛ حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأوتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية- المنصورية؛ بإجمالي طول 34 كم.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المطلع والمنزل المستجدين بتقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي، وكذلك سرعة نهو تطوير تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي، ونهو جميع الحلول المرورية المستجدة قبل بداية العام الدراسي الجديد لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة، خصوصًا أنها من طرق الربط المهمة بين الدائري والطرق الرئيسية.

وتفقد الوزير أعمال تنفيذ الطريق الخدمي "السطحي" والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل/ موجهًا بتكثيف وسائل تأمين السلامة في القطاعات الجاري العمل بها وتنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والالتزام بنهو كل قطاع في المواعيد المخططة واستمرار التنسيق مع كل الجهات المعنية لإزالة كل التحديات الخاصة بهذا الطريق وسرعة الانتهاء من أعمال إنارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية، وموافاته بتقرير عن الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.

وأكد وزير النقل، في تصريحات صحفية، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كل مراحل الطريق الدائري بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76كم من إجمالي 110كم، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، مناشدًا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري التي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة به تشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد/ إسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.