عاجل.. صندوق النقد الدولي يبحث توفير تمويل طارئ للدول المتضررة من ارتفاع الغذاء

يبحث صندوق النقد الدولي يبحث عن طرق لتوفير تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حسب وكالة رويترز، عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

ووفقا للوكالة، سيناقش الصندوق الإجراءات في اجتماع للمجلس التنفيذي يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أن المقترح من شأنه أن يسمح للصندوق بمساعدة الدول دون فرض الشروط المطلوبة في برنامج الصندوق العادي.

وفي حال وافق الصندوق على المقترح، فإنه سيزيد مؤقتًا حدود الوصول الحالية ويسمح لجميع الدول الأعضاء باقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.

وقد تسمح تلك الأداة لمصر، بالاستفادة من تمويل يخفف من حدة تداعيات الحرب عليها، خاصة وأنها تأتي بينما تتفاوض الحكومة مع الصندوق على برنامج تمويلي لم تحدد قيمته بعد.

وقالت المصادر إنه من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء - الذي طوره موظفو صندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة - قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر.