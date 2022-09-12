بعد ارتفاعه.. أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

شهد سعر الدولار ارتفاعا في التداولات المسائية اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، حيث ارتفع بقيمة ثلاث قروش عن اسعار الصرف في تداولات صباح اليوم ووصل سعر العملة الخضراء في البنك المركزي لنحو 19.3019 جنيه للشراء و19.4084 جنيه عند البيع.



ويقدم الفجر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك الحكومية والخاصة



سعر الدولار الامريكي اليوم في البنك الاهلي المصري:



سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك الاهلي المصري نحو 19.31جنيه للشراء 19.37 للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك ساييب:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك " ساييب" نحو19.29جنيه للشراء و19.39 للبيع



سعر الدولاراليوم في المصرف المتحد:

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك المصرف المتحد نحو 19.33 جنيه للشراء 19.39للبيع



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك التنمية الصناعية 19.29جنيه للشراء و19.39 للبيع



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك العربي الافريقي نحو 19.29جنيه للشراء و19.39 للبيع



سعر الدولار الامريكي في بنك مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الاثنين نحو 19.31 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع



سعر الدولار الامريكي في البنك العقاري المصري العربي:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي اليوم الاثنين نحو 19.33 جنيه للشراء و19.39 للبيع



سعر الدولار الامريكي في البنك التجاري الدولي اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي " سي اي بي " نحو 19.33 جنيه للشراء و19.39 للبيع



سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس" اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلي الكويتي " بيريوس " اليوم الاثنين نحو 19.36 جنيه للشراء و19.39 للبيع



سعر الدولار الامريكي في بنك بلوم مصر اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي ىمقابل الجنيه المصري في بنك بلوم مصر اليوم الاثنين نحو 19.29 جنيه للشراء و19.39 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك قناة السويس: 19.29 جنيه للشراء و جنيه 19.39 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك البركة:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك البركة19.27 جنيه للشراء و19.37 للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك كريدي اجريكول مصر:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول19.3جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع



سعر الدولار اليوم في بنك مصرف ابو ظبي الاسلامي:

سجل سعر الدولارالامريكي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 19.27 جنيه للشراء و19.37 للبيع



سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني اليوم الاثنين بنحو 19.32 جنيه للشراء و19.39جنيه للبيع



سعر الدولار في في بنك " اتش اس بي سي " اليوم:

سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين بنحو 19.29 للشراء و19.39جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك ميد بنك اليوم:

بلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك ميد بنك نحو 19.36 جنيه للشراء و19.39 للبيع