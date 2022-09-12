تعرف على حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/9/2022 في مصر

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أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر الجاري، ويسود الطقس الحار ننهارًا كافة أنحاء البلاد، ويزدات شدة عند الجنوب، وفيمما يلي نقدم لكم حالة الطقس غدا الثلاثاء في مدن ومحافظات البلاد.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود  طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة  رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى تتراوح بين 80- 85 % وعلى السواحل الشمالية 90 % وعلى جنوب سيناء 55 % وشمال الصعيد 45 % وجنوب الصعيد 35 %.

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ويشهد طقس الثلاثاء شبورة خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة  ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 العظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد  36 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26.

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