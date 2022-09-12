حالة الطقس غدا الثلاثاء 13/9/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين الموافق 12/9/2022، في بيان صادر لها، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022، ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

ويسود طقس حار رطب نهارًا وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2022 على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر بيان صادر عن هيطة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الثلاثاء 13-9-2022 ستكون معتدلة الحرارة رطبة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سحب منخفضة ونشاط للرياح

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، بالإضافة لوجود نشاط للرياح ليلًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، ستنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1 لـ2 درجة مئوية، فضلًا عن ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022

ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، وهي على النحو التالي:

العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 والمحسوسة 35، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، فالعظمى في القاهرة الكبرى 32 والمحسوسة 34، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 41، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.