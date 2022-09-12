من 1 ابتدائي لـ3 اعدادي.. توزيع منهج اللغة الانجليزية بجميع الصفوف الدراسية بالعام الجديد 2022/2023

توزيع منهج اللغة الانجليزية بجميع الصفوف الدراسية بالعام الجديد، من ضمن أكثر الأمور التي تشغل بال العديد من أولياء الأمور خلال الأونة الأخيرة.

وأعلن مكتب تنمية مادة اللغة الانجليزية، اليوم الإثنين، توزيع منهج اللغة الانجليزية لجميع الصفوف الدراسية من الأول الابتدائي وحتي الثالث الاعدادي، بالعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، توزيع منهج اللغة الانجليزية بجميع الصفوف الدراسية بالعام الجديد 2022/2023، وهي على النحو التالي:-

توزيع منهج اللغة الانجليزية بجميع الصفوف الدراسية بالعام الجديد 2022/2023

واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، والتي تم اعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 أكتوبر 2022.

ويأتي ذلك بعد أن وافق المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، على بدء العام الدراسي 2022/2023 من السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

ووفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، فأن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا تقريبا، علي النحو التالي:

- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- مدة أايام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوع، وتعد فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها في القانون.

- مدة إجازة نصف العام 14 يوما تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.