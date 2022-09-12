كشف مكتب تنمية مادة اللغة الإنجليزية، توزيع منهج اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف الدراسية من الأول الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، بالعام الدراسي الجديد 2022/2023.

لذا سنقدم لكم تفاصيل توزيع منهج اللغة الإنجليزية بجميع الصفوف الدراسية بالعام الجديد 2023.

توزيع منهج اللغة الإنجليزية بجميع الصفوف

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023، والتي تم اعدادها بعد تعديل موعد بدء الدراسة ليبدأ 1 اكتوبر 2022 للمدرس الحكومية والتجريبية والخاصة والخاصة لغات.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، فأن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا على النحو التالي:

بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

مدة أايام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوع.

تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير. وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.