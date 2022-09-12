كشف ملابسات سماع صوت إنذار حريق بإحدى الكليات في الإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا سماع صوت إنذار حريق بإحدى الكليات بالإسكندرية.

تفاصيل الفيديو

وعقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنا سماع صوت إنذار حريق بجوار أحد أبواب كلية الهندسة بالإسكندرية.



عطل بجهاز الإنذار ضد أخطار الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم التقابل مع مسئولى الأمن الإدارى بالكلية وتبين صدور صوت الإنذار المشار إليه نتيجة حدوث عطل بجهاز الإنذار ضد أخطار الحريق الخاص بأحد معامل الكلية، وتم الإصلاح فى حينه بمعرفة الفنيين بالكلية والتأكد من سلامة المعمل.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

