أسعار الدواجن اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022.. والأمهات بـ 26 جنيه

ارتفعت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين بشكل طفيف لتسجل بين 24: 26 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 33-36 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.



شهدت أسعار الدواجن اليوم زيادة إذ وصل سعر الكيلو إلى 30-31 جنيها في المزرعة.

وتقدم" الفجر " اخر تحديثات لاسعار الدواجن البيضاء والساسو وفقا لبورصة الدواجن الرئيسية



أسعار الفراخ:



سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم:

يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 30 إلى 31 جنيه في المزرعة و33الي 36 جنيه للمستهلك حسب أسعار كل منطقة



سعر كيلو الفراخ الساسو" الدواجن الحمراء " اليوم:

تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الاثنين ما بين 52 إلى 52 جنيه حسب المنطقة



سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم:

تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الاثنين ما بين 38 و41 جنيه حسب المنطقة



سعر كيلو الصدور بالعضم اليوم:

تراوح سعر كيلو الصدور بالعضم اليوم الاثنين ما بين 73 إلى 78 حسب المنطقة



سعر لحم الامهات ابيض:

تراوح سعر كيلو لحم الامهات الابيض اليوم الاثنين في المزرعة ب 22 جنيه للكيلو بينما للمستهلك ما بين 24 إلي 26 جنيه للكيلو



سعر كيلو البانيه اليوم:

يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين ما بين 80 إلى 95 جنيه حسب المنطقة



سعر كيلو الاجنحة اليوم:

يتراوح سعر كيلو الاجنحة اليوم الاثنين ما بين 31الي 34 جنيه حسب المنطقة



سعر كيلو الكبد 55جنيها اليوم:

استقرت اسعار كبد الفراخ اليوم الاثنين عند 52 جنيه



سعر كيلو الكبد والقوانص 48 جنيها اليوم:

استقرت اسعار الكبد والقوانص اليوم الاثنين لسعر 48 جنيه



سعر كيلو الاوراك اليوم:

يتراوح سعر كيلو الاوراك اليوم ما بين 45الي 48 جنيه حسب المنطقة



سعر كيلو الدبابيس اليوم:



تتراوح سعر الكيلو من دبابيس الفراخ اليوم الاثنين بين 55 إلى 58 حسب المنطقة



وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن اسعار الدواجن شهدت ارتفاعات طفيفة في حدود جنيهان فقط في المزارع ولا علاقة للتجار بذلك

وأضاف أن الارتفاع أو الانخفاض في الأسعار نتيجة آليات العرض والطلب في السوق وليس في انخفضت نسبة 25% خلال الفترة الحالية، نتيجة لعدة مؤثرات في مقدمتها الحرب الأوكرانية الروسية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج والتي يتم استيرادها من الخارج.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأعلاف تُشكل تحديات أمام المربين، لافتًا إلى أن سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة سجل نحو 31 جنيهًا للكيلو، إلا أن أسعار البيض حاليًا ثابتة ولم تتغير.