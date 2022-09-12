التموين: المخزون الاستراتيجي من القمح 6.6 شهر و90 % نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر
خلال مشاركته في أعمال جلسة الأمن الغذائي والزراعة لمنتدى البيئة والتنمية 2022 والذي يأتي في إطار الاستعداد للقمة العالمية المرتقبة للمناخ COP27 والتي ستعقد بشرم الشيخ، أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قضايا المناخ ترتبط بالأمن الغذائي العالمي وأشار إلى أن مصر إتخذت خطوات كبيرة في هذا الصدد في الثماني سنوات الماضية للحيلولة دون تأثرها كليًا بالتغيرات المناخية من خلال اعتمادها على الطاقة النظيفة التي تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على المناخ بصفة عامة، وأكد أن الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة من استصلاح ملايين الافدنة في الصحراء وكذلك المشروع القومي للصوب الزراعية ساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري بنسب كبيرة، وكذلك المشروع القومي للصوامع الذي زادت به الطاقة التخزينية للقمح إلى ما يقارب من 4ملايين طن كطاقة تخزينية بعد ان كانت لا تتخطى 1.2 مليون طن قبل 2014.
وأشار المصيلحي إلى أن القمة العالمية للمناخ والتي ستعقد بشرم الشيخ سيكون لها تأثير كبير للحد من التغيرات المناخية التي كانت سببًا كبيرًا في إحداث أزمات غذائية في بعض البلدان خاصة بالدول الافريقية والدول النامية، وأكد السيد الاستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن انعقاد هذا المؤتمر سيكون طريقًا للعمل على آرض الواقع وطالب خلال كلمته في الجلسة بترجمة الدراسات والتوصيات والقرارات والاستراتيجيات التي سيتم صياغتها خلال المؤتمر المرتقب على الأرض لتؤتي بثمارها للجميع ولتحسين مستويات الأمن الغذائي للدول كلها.
واضاف وزير التموين والتجارة الداخلية ان اي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع وطالب إلا تكون الحدود الجغرافية عائقًا للتبادل الغذائي بين الدول،وأشار إلى أن الأزمات التي مر بها العالم بداية من وباء كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الاوكرانية اظهرت جليًا أهمية تحقيق الأمن الغذائي للدول واصبحت الاولوية الاولى لكل الدول.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية بمصر آمن تمامًا بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة وذلك بعد توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن الستة أشهر، وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر وأكد أن مصر تنتج ما يقارب 50%من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتي من السكر وصل إلى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط، كما حققنا اكتفاء ذاتي كامل من الأرز.
والجدير بالذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص على حضور لفيف من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لفعاليات مؤتمر البيئة والتنمية 2022 حيث حضر كلًا من العميد خالد شرف – مساعد الوزير للتخطيط والتنمية أحمد يوسف – نائب رئيس هيئة السلع التموينية و أحمد مهدي – مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع، واللواء شريف باسيلي – رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة.