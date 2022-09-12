التموين: المخزون الاستراتيجي من القمح 6.6 شهر و90 % نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر

خلال مشاركته في أعمال جلسة الأمن الغذائي والزراعة لمنتدى البيئة والتنمية ‏‏2022 والذي يأتي في إطار الاستعداد للقمة العالمية المرتقبة للمناخ ‏COP27 ‎‏ والتي ستعقد بشرم الشيخ، أكد الدكتور علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قضايا المناخ ترتبط ‏بالأمن الغذائي العالمي وأشار إلى أن مصر إتخذت خطوات كبيرة في هذا ‏الصدد في الثماني سنوات الماضية للحيلولة دون تأثرها كليًا بالتغيرات ‏المناخية من خلال اعتمادها على الطاقة النظيفة التي تعمل على تقليل ‏الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على المناخ بصفة عامة، وأكد أن ‏الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة من استصلاح ملايين الافدنة في الصحراء ‏وكذلك المشروع القومي للصوب الزراعية ساهم في الحفاظ على الأمن ‏الغذائي المصري بنسب كبيرة، وكذلك المشروع القومي للصوامع الذي ‏زادت به الطاقة التخزينية للقمح إلى ما يقارب من 4ملايين طن كطاقة تخزينية بعد ان كانت لا تتخطى ‏‏1.2 مليون طن قبل 2014.

وأشار المصيلحي إلى أن القمة العالمية للمناخ والتي ‏ستعقد بشرم الشيخ سيكون لها تأثير كبير للحد من التغيرات المناخية ‏التي كانت سببًا كبيرًا في إحداث أزمات غذائية في بعض البلدان خاصة ‏بالدول الافريقية والدول النامية، وأكد السيد الاستاذ الدكتور / علي ‏المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، أن انعقاد هذا المؤتمر ‏سيكون طريقًا للعمل على آرض الواقع وطالب خلال كلمته في الجلسة ‏بترجمة الدراسات والتوصيات والقرارات والاستراتيجيات التي سيتم صياغتها خلال ‏المؤتمر المرتقب على الأرض لتؤتي بثمارها للجميع ولتحسين مستويات الأمن ‏الغذائي للدول كلها.

واضاف ‏وزير التموين والتجارة الداخلية ان اي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق ‏الاكتفاء الذاتي من كافة السلع وطالب إلا تكون الحدود الجغرافية عائقًا ‏للتبادل الغذائي بين الدول،وأشار إلى أن الأزمات التي مر بها العالم ‏بداية من وباء كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الاوكرانية اظهرت ‏جليًا أهمية تحقيق الأمن الغذائي للدول واصبحت الاولوية الاولى لكل الدول.

‏وأضاف وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية ‏بمصر آمن تمامًا بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة وذلك بعد توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن الستة أشهر، ‏وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر وأكد أن مصر تنتج ما يقارب 50%من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتي ‏من السكر وصل إلى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط، كما حققنا ‏اكتفاء ذاتي كامل من الأرز.‏

والجدير بالذكر أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، حرص على حضور لفيف من قيادات وزارة التموين ‏والتجارة الداخلية لفعاليات مؤتمر البيئة والتنمية 2022 حيث حضر ‏كلًا من العميد خالد شرف – مساعد الوزير للتخطيط ‏والتنمية أحمد يوسف – نائب رئيس هيئة السلع التموينية ‏و أحمد مهدي – مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع، واللواء شريف باسيلي – رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال – معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة.