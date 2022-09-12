أسعار العملات الأجنبية في ختام التعاملات اليوم الإثنين.. بعد تراجع الجنيه لأدنى مستوي فى 6 سنوات

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات اليوم الإثنين، لترتفع أسعار صرف الدولار بقيمة قرشين شراء وبيع في البنوك المصرية، وانخفضت قيمة العملة المحلية بالقرب من أدنى مستوي في 6 سنوات.

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.29 - 19.36" جنيه للشراء، و"19.37 - 19.39" جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.29 جنيه، وأعلى مستوى للبيع ليصبح 19.39 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر"، سجل سعر صرف الدولار 19.31 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.29 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.31 جنيه للشراء 19.37 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل الدولار 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل الدولار 19.36 جنيه للشراء و19.39 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.29 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" ارتفاعا ما بين 2 - 23 قرشا شراء وبيع. وفي البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر اليورو 19.42 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 19.40 جنيه للشراء، 19.77 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.42 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل 19.40 جنيه للشراء، و19.77 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار اليورو أمام الجنيه المصري 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع. كما ارتفع الجنيه الإسترليني ما بين 2 - 10 قروش شراء وبيع.

وسجل الاسترليني في البنك الأهلي وبنك مصر 22.39 جنيه للشراء، و22.66 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.37 جنيه للشراء، و22.66 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الجنيه الإسترليني 22.39 جنيه للشراء و22.58 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الاسترليني أمام الجنيه المصري 22.35 جنيه للشراء، و22.45 جنيه للبيع. وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.25 جنيه للشراء، و5.27 جنيه للبيع، والدينار الكويتي، سجل 60.43 جنيه للشراء، 62.84 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي.