وزير التموين يكشف حقيقة استيراد مصر 90% من احتياجاتها للقمح



نفى الدكتور علي المصيلحي وزير التجارة الداخلية والتموين صحة ما يتردد بشأن استيراد مصر نحو 90 في المائة من احتياجاتها من القمح مطالبا بتحري الدقة في الأرقام والإحصائات عند الحديث عن حجم الصادرات والواردات المتعلقة بالسلع الغذائية وخاصة القمح.

جاء ذلك في كلمته اليوم الاثنين خلال الجلسة العامة ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى "البيئة والتنمية 2022.. الطريق إلى شرم الشيخ.. مؤتمر الأطراف للمناخ (cop 27)" والذي ينظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية وبالتعاون مع وزارة البيئة

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي من كل السلع الغذائية ‏بمصر آمن تمامًا بكميات وفترات زمنية غير مسبوقة وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي بتكوين احتياطي استراتيجي من السلع لا يقل عن الستة أشهر، ‏وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 6.6 شهر وأكد أن مصر تنتج ما يقارب 50%من احتياجاتها من القمح، ولدينا اكتفاء ذاتي ‏من السكر وصل إلى 90% ونستورد 400 ألف طن سكر سنويًا فقط، كما حققنا ‏اكتفاء ذاتي كامل من الأرز.‏

و‏أكد وزير التموين أن قضايا المناخ ترتبط ‏بالأمن الغذائي العالمي وذلك خلال مشاركته في أعمال جلسة الأمن الغذائي والزراعة لمنتدى البيئة والتنمية ‏‏2022.

وأشار مصيلحي إلى أن مصر إتخذت خطوات كبيرة في هذا ‏الصدد في الثماني سنوات الماضية للحيلولة دون تأثرها كليًا بالتغيرات ‏المناخية من خلال اعتمادها على الطاقة النظيفة التي تعمل على تقليل ‏الانبعاثات الكربونية التي تؤثر على المناخ بصفة عامة، وأكد أن ‏الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة من استصلاح ملايين الافدنة في الصحراء ‏وكذلك المشروع القومي للصوب الزراعية ساهم في الحفاظ على الأمن ‏الغذائي المصري بنسب كبيرة، وكذلك المشروع القومي للصوامع الذي ‏زادت به الطاقة التخزينية للقمح إلى ما يقارب من 4ملايين طن كطاقة تخزينية بعد ان كانت لا تتخطى ‏‏1.2 مليون طن قبل 2014.

وأشار المصيلحي إلى أن القمة العالمية للمناخ والتي ‏ستعقد بشرم الشيخ سيكون لها تأثير كبير للحد من التغيرات المناخية ‏التي كانت سببًا كبيرًا في إحداث أزمات غذائية في بعض البلدان خاصة ‏بالدول الافريقية والدول النامية.

وأكد أن انعقاد هذا المؤتمر ‏سيكون طريقًا للعمل على آرض الواقع وطالب ‏بترجمة الدراسات والتوصيات والقرارات والاستراتيجيات التي سيتم صياغتها خلال ‏المؤتمر المرتقب على الأرض لتؤتي بثمارها للجميع ولتحسين مستويات الأمن ‏الغذائي للدول كلها.

واضاف ‏وزير التموين ان اي دولة في العالم لا تستطيع تحقيق ‏الاكتفاء الذاتي من كافة السلع وطالب إلا تكون الحدود الجغرافية عائقًا ‏للتبادل الغذائي بين الدول،وأشار إلى أن الأزمات التي مر بها العالم ‏بداية من وباء كورونا وصولًا إلى الحرب الروسية الاوكرانية اظهرت ‏جليًا أهمية تحقيق الأمن الغذائي للدول واصبحت الاولوية الاولى لكل الدول