حديقة الملك سلمان تفتح باب التوظيف للجنسين (رجال/نساء).. اعرف الشروط وموعد التقديم

تصدرت حديقة الملك سلمان، اليوم الإثنين الموافق 12/9/2022، تريند مؤشرات بحث موقع جوجل العالمي في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب إعلانها عن فتح باب التقديم للحصول على وظائف.

وأعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان في المملكة العربية السعودية، عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والهندسية للجنسين (رجال/نساء)، من حملة الدبلوم والبكالوريوس.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، رابط وموعد التقديم على وظائف حديقة الملك سلمان والشروط، وهي على النحو التالي:-

موعد التقديم على وظائف حديقة الملك سلمان

ويمكنكم الآن لمن يهمه الأمر التقديم على وظائف حديقة الملك سلمان للجنسين (رجال/نساء)، ابتداءًا من اليوم الأحد الموافق 1444/2/15هـ.

رابط التقديم على وظائف حديقة الملك سلمان

رابط التقديم على وظائف حديقة الملك سلمان، سيكون من خلال الدخول على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

شروط التقديم على وظائف حديقة الملك سلمان

وأعلنت مؤسسة حديقة الملك سلمان عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف، وهي على النحو التالي:-

- مساعد تنفيذي أول (Sr. Executive Assistant)

المتطلبات: دبلوم (سكرتارية، إدارة مكاتب، سكرتارية تنفيذية)، أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال السكرتارية أو المساندة الإدارية.

- أخصائي أول خدمات الشركات (Corporate Services Sr. Specialist)

المتطلبات: بكالوريوس (هندسة كهربائية، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة المرافق أو مجال مشابه.

- مدير مركز الأرشيف والسجلات (Archive & Records Center Manager)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مكتبات ومعلومات، علم المعلومات)، أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال مشابه.

نبذة عن حديقة الملك سلمان

مؤسسة حديقة الملك سلمان تتولى مسؤولية مشروع تطوير حديقة الملك سلمان بالرياض (أكبر حدائق المدن في العام) كأحد مشاريع رؤية 2030م، ومن المحدد أن تكون الحديقة في أرض المطار السابق بمساحة مقدارها 16.6 كيلومتر مربع (6.4 ميل مربع)، بمساحة تعادل سبعة أضعاف حديقة هايدبارك في لندن، وخمسة أضعاف حديقة سنترال بارك في نيويورك.

وتقع حديقة الملك سلمان في شمال وسط الرياض، لتخدمها 5 محطات من محطات المسار الأخضر لقطار الرياض، بالإضافة إلى 6 طرق رئيسية.