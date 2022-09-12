ميناء دمياط يستقبل 7 آلاف و300 طن قمح



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 32 سفينة حاويات وبضائع عامة، و4 آلاف و12 شاحنة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 11 سفينة وغادرته 11 سفينة أخرى.

وأوضحت الهيئة أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1555 حاوية مكافئة والحاويات الواردة 411 حاوية مكافئة، في حين بلغت حاويات الترانزيت 3 آلاف و208 حاويات مكافئة.. في حين بلغت الصادرات من البضائع 15.4 ألف طن شملت 9.2 ألف طن بضائع متنوعة، 3 آلاف طن أسمنت، و3.2 ألف طن رمل.

كما بلغت الواردات 29 ألفا و248 طنا تضمنت 7 آلاف و300 طن قمح، و3 آلاف و50 طن ذرة، و947 طن خشب زان، و1745 طن ابلاكاش، و3.2 ألف طن أرز، و3 آلاف و754 طن ميثانول، و9052 طن خردة، و200 طن زيت طعام.

وأشارت إلى أن قطارين غادرا الميناء بحمولة إجمالية 2396 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 114 ألفا و815 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148 ألفا و639 طنا.