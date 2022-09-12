9 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

الاقتصاد
القمح الأوكراني
القمح الأوكراني


أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، أن 9 سفن محملة بالمحاصيل الزراعية المنتجة في أوكرانيا قد غادرت موانئ منطقة أوديسا.

وأفاد بيان نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه "في 12 سبتمبر 2022 في إطار "مبادرة الحبوب"، غادرت تسع سفن محملة ب 163.8 ألف طن من المحاصيل الزراعية ميناء أوديسا وميناء تشورنومورسك وميناء بيفديني"، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وتخطط موانئ منطقة أوديسا اليوم أيضا لاستقبال 13 سفينة أخرى وتحميلها بالحبوب الأوكرانية. وقد رست ستة منهم بالفعل على أرصفة: اثنان في ميناء أوديسا وواحد في ميناء تشورنومورسك وثلاثة في ميناء بيفديني. يشار إلى أنه تم تصدير 2.78 مليون طن من المحاصيل الزراعية منذ إطلاق "مبادرة الحبوب".

وبشكل عام، غادرت 122 سفينة الموانئ الأوكرانية لتوصيل المحاصيل الزراعية إلى الدول الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

يذكر أنه في 22 يوليو 2022، وقعت أوكرانيا وتركيا وروسيا والأمم المتحدة اتفاقية لإلغاء حظر صادرات الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية.

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