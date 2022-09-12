الجنيه الاسترليني يتراجع لأدنى مستوي منذ أوائل 2021

هبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى منذ أوائل 2021 مقابل اليورو يوم الاثنين بينما أبرزت أنباء بأن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو تموز آفاقا ضعيفة للنمو.

ومن ناحية أخرى، أعطى تراجع الدولار الأمريكي فرصة لالتقاط الأنفاس للعملة البريطانية المنهكة لتقفز أكثر من واحد بالمئة إلى 1.1705 دولار، وهو أعلى مستوى في نحو أسبوعين وصعودا من أدنى مستوى في 37 عاما الذي سجلته الأسبوع الماضي والبالغ 1.1407 دولار.

وتمكن الاسترليني أيضا من استعادة بعض خسائره مقابل العملة الأوروبية بعد أن هوى إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2021 عند نحو 87.215 بنس لليورو في وقت سابق مع استفادة اليورو من تعليقات متشددة من البنك المركزي الأوروبي في مطلع الأسبوع.

وعند الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعا 0.10 أمام العملة الأوروبية عند 86.55 بنس لليورو.

ويعني صعود الاسترليني مقابل الدولار يوم الاثنين أن العملة البريطانية تتجه لتسجيل أول جلستين متتاليتين من المكاسب منذ أواخر يوليو تموز.