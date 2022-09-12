إلهام شاهين تطالب بمنع التصوير في العزاء: تعرضنا لتفاهات لا تحتمل

توك شو
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

طالبت الفنانة إلهام شاهين، بوقف تصوير الفنانين والمشاهير داخل مراسم العزاء، قائلة: "لا بد من منع التصوير فى العزاء والجنازة لأهل الفن، فقد تعرضنا لتفاهات كثيرة لا تحتمل، وميرفت أمين على رأسنا".

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ميرفت أمين تاريخ وهي لا تتأثر بالسوشيال ميديا

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن ميرفت أمين كانت في موقف حزن، ومن الخطأ أن نعاير بعضنا البعض على العمر والكبر، معقبة: "ميرفت أمين تاريخ، وهي لا تتأثر بالسوشيال ميديا".

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الاعتداء على الآخرين بالتنمر ليس حرية أبدًا

وأضافت الفنانة إلهام شاهين: "يارب اللي على السوشيال ميديا يتحاكموا، والاعتداء على الآخرين بالتنمر ليس حرية أبدًا".

مراسم العزاء وقف تصوير الفنانين الفنانة إلهام شاهين برنامج 90 دقيقة شاشة المحور

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