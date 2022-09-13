أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 13-9-2022.. ارتفاعات متتالية بسعر العملة الأمريكية

ارتفعت أسعار الدولار خلال الأيام الماضية ارتفاعات متتالية ليتسقر في بداية التعاملات ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي 19.4084 جنيه دولار للبيع ومستويات 19.3019 جنيه دولار للشراء.

سعر الدولار



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 19.37 جنيه دولار للبيع ومستويات 19.31 جنيه دولار للشراء ليفقد الجنيه قرشيين جديدين.

وفي البنوك الخاصة مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك التجاري الدولي، البنك العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، بنك الإسكندرية، اتش اس بي سي HSBC، والبنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر بيع الدولار مستويات 19.39 جنيه دولار بينما سجل سعر الشراء مستويات تقترب من 19.36 جنيه للدولار.

وارتفع سعر الدولار فى البنك العربي الأفريقي، وبنك قناة السويس بنحو قرشين لتسجل 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

وزاد الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو قرشين أيضا ليسجل 19.36 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.34 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، فى نهاية تعاملات أمس.

كما صعد الدولار في بنك البركة بنحو 3 قروش ليسجل 19.27 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، مقارنة بـ 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر صرف الدولا فى بنك كريدي أجريكول مسجلا 19.30 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر، 19.42 جنيه للشراء، و19.75 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 19.40 جنيه للشراء، 19.77 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 19.42 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي، سجل 19.40 جنيه للشراء، و19.77 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار اليورو أمام الجنيه المصري 19.36 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

وسجل الاسترليني في البنك الأهلي وبنك مصر 22.39 جنيه للشراء، و22.66 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 22.37 جنيه للشراء، و22.66 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، سجل الجنيه الإسترليني 22.39 جنيه للشراء و22.58 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الاسترليني أمام الجنيه المصري 22.35 جنيه للشراء، و22.45 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.13 جنيه للشراء، و5.15 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 5.25 جنيه للشراء، و5.27 جنيه للبيع، والدينار الكويتي، سجل 60.43 جنيه للشراء، 62.84 جنيه للبيع - طبقا للبنك الأهلي.